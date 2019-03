Beirnaert pleit voor tractorvoorsorteertstrook Yannick De Spiegeleir

04 maart 2019

17u13 0 Zele Tijdens de voorbije gemeenteraad vroeg raadslid Evy Beirnaert (Open VLD) of het mogelijk was op het kruispunt van Lokerenbaan / Hof Ten Goededreef naar de N47 toe, een tractorvoorsorteerstrook te voorzien.

“Landbouwers die van de weilanden uit de Hof Ten Goededreef komen, klagen over de lange wachttijden die zij dienen te ondergaan, dit om de baan over te steken naar het Kil toe. Er is namelijk heel veel passage vanuit de N47 en bovendien is er het snelle verkeer komende van de Lokerenbaan”, aldus Beirnaert. Het gemeentebestuur stelde voor om het voorstel bespreken op de Verkeerscommissie