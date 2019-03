Behoudt Zele passage van Ronde Van Vlaanderen?: “Gesprek aanknopen met Berlare” Yannick De Spiegeleir

05 maart 2019

18u24 0 Zele Het is dit jaar mogelijk de laatste keer dat Zele een plek heeft in het parcours van ‘Vlaanderens mooiste’. Dat bleek tijdens een discussie op de gemeenteraad. Toch wil het gemeentebestuur er alles aan doen om de Ronde in Zele te houden.

Over iets meer dan een maand passeert de koerskaravaan van de Ronde van Vlaanderen voor het derde jaar op rij door onze regio. Hoewel Zele geen Dorp van de Ronde is, ligt de gemeente al drie jaar lang op het parcours, maar daar komt vanaf volgend jaar mogelijk een einde aan.

Op de jongste gemeenteraad werd een akkoord tussen het gemeentebestuur van Zele en organisator Golazo goedgekeurd voor de doortocht van de Ronde Van Vlaanderen voor wielertoeristen op zaterdag 6 april. Eén dag later dokkeren Van Avermaet en co over de Zeelse wegen. Mogelijk blijkt dat de laatste keer. Op de jongste gemeenteraad zei schepen van Evenementen Jos Withofs (CD&V) dat Dendermonde mogelijk op vinkenslag ligt om te investeren in een doortocht.

De afgelopen drie jaar had de stad al een bescheiden passage van de Ronderenners over haar grondgebied in deelgemeente Schoonaarde. “Als Dendermonde straks beslist om een budget van 25.000 euro te pompen in een doortocht zijn wij daar als gemeente niet tegen opgewassen”, sprak Withofs.

In Dendermonde ontkent het stadsbestuur geld te willen pompen in een doortocht van ‘Vlaanderens mooiste’. “Dat we willen investeren in een doortocht klopt niet”, zegt Dendermonds schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “Het is een kwakkel. We doen gewoon hetzelfde als de voorbije jaren bij de passage van de renners in Schoonaarde. De sportdienst huurt een groot scherm dat geplaatst wordt aan het veld van voetbalclub Juventus. En voor de doortocht aan het kerkplein leveren we als stad logistieke steun. Er zijn ook niet direct plannen om het grootser aan te pakken of op een andere manier te doen. Het is goed zoals het is.”

Oppositieraadslid Herman Van Driessche (N-VA) dringt erop aan dat het gemeentebestuur alles in het werk stelt om de Zeelse passage te behouden. “Het is een volksfeest dat een pak volk op de been brengt in onze gemeente.” Voormalig schepen van Sport Dirk De Mey (Open Vld) sluit zich aan bij dat standpunt. “ Ik wil Herman bijtreden in zijn pleidooi bij de gemeente om haar uiterste best te doen om de doortocht in Zele te behouden.”

Schepen Withofs beantwoordt hun vraag positief. “We zullen ons beste beentje voorzetten in dit dossier. Onze burgemeester plant een gesprek met zijn collega van Berlare (Katja Gabriëls, red.) om te bekijken wat er mogelijk is.”