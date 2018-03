Begraafplaats krijgt facelift 24 maart 2018

De begraafplaats van Durmen ondergaat een metamorfose. Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) vervangt de hoge haag er door lagere beplanting. Op die manier maakt het kerkhof deel uit van het landschap. "Een begraafplaats moet een warme ontmoetingsplaats zijn, een groen rustpunt, een verbindend element voor de omgeving", zegt projectverantwoordelijke Eliza Romeijn-Peeters. De begraafplaats ligt midden in openweidegebied met knotbomen, elzen en grachten. "Dat typerende Scheldelandschap lag verscholen achter een dichte haag en dat is jammer."





De hoge, gesloten haag wordt vervangen door meidoornboompjes. In de nieuwe haag worden ook enkele elzen voorzien. Een lindeboom in het midden van de begraafplaats vervolledigt het plaatje. (KDBB)