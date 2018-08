Beachfest met volleybal en kubb Katrijn De Bleser

20 augustus 2018

Zaterdag 25 augustus organiseert JONG CD&V Zele haar Beachfest. Op het programma staan een KUBBtornooi, een recreatief Beachvolleybaltornooi en een barbecue. 's Avonds is iedereen er welkom in de beachbar. "Het is de negentiende keer dat we het Beachfest organiseren", zegt Thomas Bauwens, voorzitter van JONG CD&V Zele. "Sinds enkele jaren werd het concept vernieuwd. Behalve het volleybaltornooi, organiseren we nu ook een KUBBtornooi en een barbecue." Nieuw dit jaar is de locatie. "Na achttien jaar goed ontvangen te zijn geweest op de terreinen van LRV is dit jaar Manège Den Eyck van Theo Van Royen in de Heikantstraat onze locatie." Info en inschrijven voor één of meerdere activiteiten kan op de Facebookpagina 'Beachfest'.