B.U.B. lanceert enquête voor busverbinding Hamme-Zele 06 juni 2018

B.U.B. Zele vraagt meer aandacht voor verkeer in de gemeente. Een buslijn tussen Zele en Hamme was één van hun strijdpunten. Ze lanceerden daarvoor een campagne die meteen meer dan 10.000 mensen bereikte op sociale media. "De respons was zo groot dat we snel beslisten om ook een vragenlijst te lanceren om te weten te komen wat de gewenste route is en hoe vaak de bus moet rijden," zegt voorzitter Ruben Van Miegroet. "Die buslijn zal één van onze strijdpunten zijn voor de volgende verkiezingen." Mensen die de enquête willen invullen, vinden de link op de Facebookpagina van B.U.B. Zele. (KDBB)