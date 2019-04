B-team Tafeltennisclub Zele kroont zich tot kampioen Yannick De Spiegeleir

08 april 2019

14u29

TTC Zele telt dit jaar een kampioenenteam in haar midden. Steven Vehent, Pieter-Jan De Bock, Hubert De Bock en Lars De Nul slaagden er in om eerste te eindigen in Derde Provinciale A. Volgend jaar mag het team aantreden in tweede provinciale.