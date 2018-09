Avondje Krak ten voordele van Noodwinkeltje Katrijn De Bleser

De Orde van de Krakisten organiseert op vrijdag 28 september een Avondje Krak voor het goede doel.

De opbrengst gaat deze keer naar Het Noodwinkeltje in Zele, de voedselbedeling die volledig op vrijwilligers draait. Het Noodwinkeltje bestaat intussen al tien jaar en voor die verjaardag wil ook de Orde van de Krakisten iets speciaal doen. De Orde van de Krakisten werd in 2015 opgericht met als doel een jaarlijkse activiteit te organiseren ten voordele van het goede doel. Op vrijdag 28 september vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in het Gildenhuis in de Kloosterstraat om een lekker biertje te proeven en om te genieten van live muziek van Sofie Roosendans and Friends. Een toegangskaart kost 5 euro en geeft recht op een gratis Krakbier. Kaarten zijn te verkrijgen in het Gildenhuis, bij medewerkers van Het Noodwinkeltje en bij de leden van de Orde van de Krakisten.