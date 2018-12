Avermaat verwelkomt hoevekerststal Yannick De Spiegeleir

18 december 2018

15u50 0 Zele In de Zeelse Avermaatwijk zijn enkele bijzondere kerststallen ingericht. Heel wat kinderen uit de buurt kwamen hun ogen de kost geven tijdens de opening

Naast een hoevekerststal kan je er ook één in de plaatselijke kerk bewonderen en in Veldeken staat de traditionele Wivinakerststal. Ook buurtbewoners worden opgeroepen om een kerststal in hun voortuin of achter hun raam te plaatsen. In Avermaat leeft het kerstgebeuren nog echt onder de bewoners. Op kerstavond vieren ze er de middernachtmis in de plaatselijke kerk. De hoevekerststal is dagelijks te bezoeken van 8.30 tot 20 uur nog tot en met 6 januari.