Aperitiefbabbel in De Wiek Yannick De Spiegeleir

26 november 2018

In Cultuurcentrum De Wiek kan je op zondag 9 december om 10.30 uur aanschuiven voor ‘Aperitief’. In een aangename huiskamersfeer genieten de deelnemers van een ongedwongen babbel. De gasten deze keer zijn Rode Kruis Zele, Welzijnsschakels Zele en de muzikanten van Poprockband Voodoo Shop. Barman Robbe prepareert voor iedereen een lekkere seizoensaperitief en Frank Van Mossevelde is vaste gastheer. Tickets zijn verkrijgbaar via www.dewiek.be.