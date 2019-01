Aperitief De Wiek zet elfde ‘Zele Roparun’ in de kijker Yannick De Spiegeleir

15 januari 2019

17u10 0

In gemeenschapscentrum De Wiek kan je op zondag 27 januari een nieuwe editie bijwonen van ‘Aperitief De Wiek’. Verschillende boeiende gasten komen langs: Zelenaars Mark De Block en Frank Coene staan bekend als ‘hoeders van het verleden van Zele’. Er is ook aandacht voor de elfde editie van Roparun Zele. Een andere centrale gast is Stijn De Paepe: modern rederijker en gelegenheidsdichter. De Bendeband van Tom De Smedt en co zorgt voor fijne muzikale intermezzi . Barman Robbe prepareert voor iedereen een lekkere nieuwjaarsaperitief en Frank Van Mossevelde is vaste gastheer. Het programma start om 10.30 uur. Tickets en info via www.dewiek.be.