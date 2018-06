Anne- Marie stamhoofd van vijfvoudig viergeslacht 12 juni 2018

Anne-Marie Metdepenningen (76) is het trotse stamhoofd van een vijfkoppig viergeslacht. De kleine Marie maakte vier maanden geleden het reeksje van vijf achterkleindochters compleet. Kristin De Koning (55) is de tweede in rij. Zij kreeg twee dochters: Mieke (34) en Elke Van Mele (30). Mieke is moeder van drie meisjes: Aïna (10), Tyara (6), Audryna (3). Elke heeft intussen twee dochters: Elise (3) en Marie is nu vier maanden oud. De negen dames van het viergeslacht zijn afkomstig van Zele-Heikant. Behalve vijf achterkleindochters heeft Anne-Marie ook één achterkleinzoon. "Enzio had gehoopt dat Elise een broertje zou krijgen."





(KDBB)