Anja Copejans schrijft drang naar perfectionisme van zich af: “Maak eens een not-to-do-lijstje” Yannick De Spiegeleir

13 april 2019

08u00 0 Zele Heb je het gevoel dat het vijf voor twaalf is in je leven door een overload aan stress omdat je wordt geleefd? Lees dan eens het nieuwe boek ‘Perfection is a bitch’ van Anja Copejans. De Zeelse auteur werd zelf wakker geschud nadat haar lichaam crashte door haar drang naar perfectionisme. “Ik heb ook zelf moeten leren dat goed, soms echt wel goed genoeg is.”

Herken je het gevoel dat je ’s ochtends bij het wakker worden al snakt naar het moment dat je straks weer naar bed mag? Dat je lichaam altijd en overal schreeuwt om rust? Het zijn maar enkele van de signalen die er volgens Anja Copejans kunnen op wijzen dat negatieve stress ten gevolge van je voortdurend streven naar perfectionisme je parten speelt.

De Zeelse auteur spreekt uit ervaring. Ze kreeg zelf eerst een heftige wake-upcall te verwerken voor ze besefte dat haar drang naar perfectionisme de bovenhand had in haar leven. “Ik stond nooit stil bij de absurde eisen die ik stelde aan mezelf. Door hevig te crashen kreeg ik een gevoel van falen en zwakheid. Dat toegeven was voor mij lange tijd onmogelijk.” Tot haar lichaam na een operatie zeer moeilijk genas en Anja ontdekte dat haar drang naar perfectionisme aan de basis lag door de stress die dat al jaren met zich meebracht. Vanaf dan werd haar veelgelezen blog haar uitlaatklep en ging ze zich professionaliseren en omscholen tot perfectionismecoach. “In mijn nieuwe boek wil ik de lezers tonen hoe perfectionisme je persoonlijke kwelduivel is die je ten lijf kan gaan. In de plaats komt een leven dat evenwichtiger is en ontspannen, waardoor de rust in je hoofd kan terugkeren.”

Perfectionisme wordt vaak als een louter positieve eigenschap ervaren. Die analyse klopt niet volgens jou?

Perfectionisme betekent heel wat meer dan structuur, orde en netheid, oog voor detail of hoge kwaliteitseisen stellen voor jezelf en je omgeving. De negatieve effecten voor wie aangestuurd wordt door perfectionisme zijn enorm. Net als een talent kan perfectionisme ook een valkuil zijn. Het is niet verkeerd om de lat hoog te leggen, maar je doelen moeten bereikbaar blijven. Een gezonde vorm van ambitie kan je drive geven, maar als je perfectionisme een obsessieve kant krijgt, kan het destructief zijn. Het komt er op aan om hierin het juiste evenwicht te vinden. Als perfectionismecoach raad ik mensen die ik begeleid bijvoorbeeld al eens aan om in plaats van een to do-lijstje, wat zo typisch is voor mensen met perfectionisme, een ‘not to do’-lijstje te maken. Een lijstje met taken die je nu eventjes niét wil doen. Zelf kook ik bijvoorbeeld niet zo graag en durf ik mezelf al eens te verwennen door sushi af te halen. Het leven mag niet enkel ‘moeten’ zijn, dat houdt geen mens vol. Soms is het oké gewoon iets te ‘willen’ en dat dan ook te doen omdat je er zin in hebt zonder rekening te houden met alle heersende verwachtingen van dat moment. Dit werkt echt bevrijdend op termijn.”

Perfectionisme is volgens jou geen aangeboren eigenschap? Leg eens uit.

“Het is inderdaad geen typische karaktereigenschap zoals trots, eerlijkheid of jaloers zijn. Sommige mensen hebben echter wel degelijk meer aanleg voor het ontwikkelen van het patroon, dat onbewust wordt geïnstalleerd door onze omgeving. Kinderen worden al van kleinsaf aangeleerd hoe ze zich op een bepaalde manier moeten gedragen en zo hoort het ook, dat is nu eenmaal een opvoedingstaak. Sommige kinderen krijgen echter signalen die doen uitschijnen dat datgene wat ze doen nooit goed genoeg is. Zelf heb ik mijn boek opgedragen aan mijn papa, die zelf een schoolvoorbeeld was van perfectionisme. Hij wilde alles altijd zo perfect mogelijk hebben, alles altijd onder controle houden. Toch was hij er trots op dat dit boek er zou komen omdat ik wel durfde af te rekenen met de valkuil dat perfectionisme kan zijn wanneer het evenwicht tussen denken en voelen zoek is geraakt en je hierdoor kreunt onder de last van negatieve stress dat het patroon je bezorgt. Ook het onderwijs kan hierin een kwalijke rol spelen door de lat alsmaar hoger te leggen. Zowel leerkrachten als ouders zullen wanneer een kind een rapport krijgt vaak eerst kijken naar een vak waarvoor het minder heeft gescoord terwijl andere vakken wel goed zijn. Hierdoor wordt de interpretatie van het is nooit goed genoeg bevestigd en het patroon versterkt.”

Hoe heb je zelf je drang naar perfectionisme kunnen ontmaskeren?

“Het heeft me eerst en vooral veel tijd gekost. In de eerste plaats moet er eerst een bewustwording komen: het erkennen en herkennen dat je drang naar perfectionisme niet zomaar een talent is maar dat het een valkuil is die je vooral heel veel stress bezorgt. Het heeft bij mezelf anderhalf jaar geduurd vooraleer ik kon aanvaarden dat perfectionisme aan de basis lag van mijn problemen. Tot op het moment dat mijn lichaam niet wilde herstellen van een blessure aan mijn voet en het echt niet meer ging, bleef ik alles ontkennen, ook al was ik al jarenlang doodmoe en had ik veel lichamelijke kwaaltjes. Wanneer ik de meer onbekende symptomen van perfectionisme herkende als een blauwdruk van mezelf, was het voor mij overduidelijk dat ik actie moest ondernemen om mijn drang naar perfectionisme eindelijk aan te pakken. Dat was duidelijk de oorzaak van alles. Controledrang, moeilijk kunnen delegeren, keuzestress, een laag zelfbeeld, het ontwikkelen van allerlei angsten en schuldgevoel, conflicten vermijden, piekeren, de ander en je omgeving belangrijker vinden dan jezelf, voortdurend pleasen, nood aan bevestiging, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, moeite met feedback, uitstelgedrag en altijd blijven doorgaan zijn de miskende symptomen van perfectionisme die je leven op de duur beheersen.”

Wat is het geheim om jezelf te bevrijden van het keurslijf van perfectionisme?

“Het is vooral belangrijk om een balans te vinden tussen werk en vrije tijd, tussen momenten van rust en inspanning. Zelf heb ik ervaren hoe belangrijk het is om ‘nee’ te leren zeggen. Een neen aan een ander is een ja aan jezelf. Omdat het delegeren van taken naar anderen niet simpel is voor mensen met perfectionisme, is het belangrijk dat ze hulp leren vragen en kunnen doseren om hun evenwicht te bewaren. Dat kan je doen door naar je lichaam te luisteren als je voelt dat het je teveel wordt. Wacht hiervoor niet tot je lichaam gaat schreeuwen. Het mooiste compliment kreeg ik onlangs van een oud-collega die na een lezing naar mij toe kwam. ‘Ik weet niet wat ik zie’, zei ze. ‘Vroeger was je één en al stress en nu straal je een ongelooflijke rust uit.’ Dat was de bevestiging van mijn gevoel sinds ik afrekende met mijn drang naar perfectionisme en de bijhorende stress. Het is de manier waarop ik nu in het leven sta. Dit wil ik graag doorgeven aan andere mensen, omdat het werkt.”

Lijd je werk er niet onder dat je minder perfectionistisch bent ingesteld?

“Dat is net de misvatting. Als je perfectionistisch bent ingesteld, heb je bijvoorbeeld meer de neiging om je werk uit te stellen tot de ultieme deadline omdat je denkt dat je het werk nog niet kan uitvoeren volgens de hoge verwachtingen die je jezelf stelt. Dat uitstelgedrag leidt dan weer tot stress omdat je tijdgebrek krijgt door het uitstelgedrag en teleurstelling over de manier waarop je het werk zal uitvoeren door het tijdgebrek, wat helemaal niet meer volgens jouw normen is. Het is dus een vicieuze cirkel. Door meer rust in je hoofd te creëren, kan je ook net betere kwaliteit afleveren. Wanneer je goed zorgt voor jezelf en dat je uitgangspunt is, volgt de rest vanzelf.”

‘Perfection is a bitch’ is uitgegeven bij Witsand en verkrijgbaar in de boekhandel voor 22,5 euro.

Meer info vind je op www.anjacopejans.be, met een gratis perfectionismetest voor de lezer.