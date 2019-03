Anderstaligen exposeren Nederlandstalige gedichten in gemeentehuis Yannick De Spiegeleir

21 maart 2019

16u40 0 Zele Ter gelegenheid van Internationale Gedichtendag openden de cursisten Nederlands van De Schooltas donderdag hun poëzietentoonstelling in de inkomhal van het gemeentehuis van Zele. De rondreizende expo met gedichten is de komende weken te bewonderen op verschillende openbare plaatsen.

Cursisten Nederlands van De Schooltas en deelnemers aan Babbelonië hebben aan een ‘poëzieproject’ meegewerkt: van de Vlaamse Gedichtendag op 31 januari tot aan Valentijnsdag op 14 februari hebben zij korte en leuke gedichten gelezen, geluisterd naar wat langere gedichten, én naar Nerkiz Sahin, die gedichten schrijft in het Turks en in het Nederlands.

Deze momenten deden hen goesting krijgen om zelf gedichten te maken: stapelgedichten en elfjes, een vertaling of hertaling van een gedicht uit de moedertaal. Zelfs om wat te rijmen over de cursus Nederlands, over de lesgevers-vrijwilligers van De Schooltas, over het contact met de jobwinkel in Zele, over leven in België, over vakantie, over hun gezin, over de rol van vrouwen, ….

De gedichten in het gemeentehuis blijven zichtbaar tot 31 maart. Nadien verhuist de tentoonstelling naar de bibliotheek en daarna naar De Meander. Andere plaatsen in de komende weken zijn Rotz, De Wiek en de wachtzaal van het station.

“Opzet van dit alles is om te tonen dat taal leuk is en gedichten nuttig zijn om ons dichterbij elkaar te brengen. En, dat heel wat anderstaligen in Zele heel wat inspanningen leveren om Nederlands te leren. De Schooltas organiseert vier lesmomenten in Zele met telkens een gemiddelde van 12 à 14 cursisten”, zegt Luc De Wilde van De Schooltas.

Wie de gratis cursus Nederlands wil volgen in Zele, kan contact opnemen met Luc De Wilde, de.wilde.lucse@gmail.com, ofwel met Mukaddes Yurdaer, mukaddes.yurdaer@telenet.be.

Wie wil deelnemen aan de groepsgesprekken en -activiteiten van Babbelonië in Zele kan contact opnemen met Sara Moens van Vormingplus, sara.moens1@gmail.com.