Akoestiek en trappen De Wiek aangepast GEMEENTE MOET DRIE JAAR NA OPENING AL VERBETERINGSWERKEN UITVOEREN KATRIJN DE BLESER

16 maart 2018

02u35 0 Zele Drie jaar na de opening van gemeenschapscentrum De Wiek worden er al aanpassingswerken uitgevoerd. De akoestiek van de foyer en de trappen in de zaal worden aangepast.

Eind 2014 opende gemeenschapscentrum De Wiek de deuren. Vandaag, drie jaar later, worden er al aanpassingswerken uitgevoerd. "Rome is ook niet op één dag gebouwd. We lieten nu nog enkele verbeteringswerken uitvoeren", zegt schepen van Cultuur Guy De Roover (ZDB). "Bij de bouwwerken van De Wiek hebben we alles op alles gezet voor een goede akoestiek in de zaal zelf. In samenwerking met de cultuurraad riepen we de hulp in van enkele specialisten zodat zowel voor muziekvoorstellingen als voor theatervoorstelling de akoestiek zo optimaal mogelijk werd."





Pas bij de opening werd opgemerkt dat de akoestiek in de foyer slecht is. "De zogenaamde nagalmtijd was veel langer dan goed is, waardoor er steeds veel lawaai is vanaf het moment dat er enkele mensen zitten te praten", zegt Joke Mannaerts, diensthoofd Vrije Tijd. De kantoren van de cultuurdienst zijn achter de zaal. "Ook in ons bureau hoorden we de muziek van de zaal erg luid. Andersom kon het publiek in de zaal horen wanneer een lepeltje tegen een tas aantikte. Niet ideaal dus."





Akoestische panelen

Daarom laat het gemeentebestuur nu speciale akoestische panelen aanbrengen, zowel tegen het plafond als aan de muren van de foyer en de gang tot aan de cultuurdienst. "Dat werd eerst grondig onderzocht omdat die panelen ook esthetisch mooi moeten zijn. De foyer van De Wiek heeft een bijzonder mooie architecturale vormgeving", aldus De Roover. "Het gaat om een oppervlakte van bijna 300 vierkante meter die mooi moet blijven ogen." De panelen lijken grote bakstenen die in dezelfde kleur als de bestaande muren en het plafond werden gemaakt. Het verbeteren van de akoestiek kost de gemeente 50.000 euro.





Meteen werd ook een ander probleem aangepakt, eentje waarover er al bij de opening van De Wiek klachten kwamen: de trappen in de zaal. De ene trap was hoger dan de andere. Dat zorgde ervoor dat bezoekers vooral bij het naar beneden komen, een trap misten en vielen.





"Ook het aanpassen van de trappen was geen sinecure", weet Veroniek De Leenheer van de cultuurdienst. "We moesten met heel wat dingen rekening houden." Omdat de trappen een betonnen ondergrond hebben, kon ook daar niet zomaar aan geraakt worden. Na veel pas- en meetwerk konden de treden nu toch allemaal even hoog en breed gemaakt worden. Een investering van 70.000 euro.