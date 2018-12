Aerobics zoals in de jaren tachtig bij Diaghilev Geert De Rycke

05 december 2018

09u19 0

Balletschool Diaghilev organiseerde een workshop 80's aerobics.

De Zeelse balletschool Diaghilev wil meer doen dan enkel balletlessen geven. Zo organiseren ze elk jaar enkele thema-avonden waarop de leden ook familie en vrienden mogen meebrengen. Deze keer was het lesgeefster Petra Van Hoecke die zorgde voor een fun workshop waarop lessen aerobics gegeven werden, net als in de jaren tachtig. Een zestiental deelnemers keerden graag eens mee terug in de tijd. “Het is vooral een gezellig uitje”, klinkt het bij de deelnemers.

Volgende keer organiseert Diaghilev een workshop high heels. Je kan er leren dansen of gewoon een gezellig uitje met vriendinnen plannen. Meer info: diaghilev.be.