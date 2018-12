ACLVB Zele viert kerstfeest in Gildenhuis Yannick De Spiegeleir

17 december 2018

10u24 0

In het Gildenhuis verzamelden afgelopen zondag 240 feestneuzen voor het 43e kerstfeest van ACLVB afdeling Zele. Er waren ook heel wat kinderen aanwezig. “Voor hen is het dan ook dat we dit feest organiseren”, schetst een trotse voorzitter Patrick Van Rumst. Jens De Lakei was de topact, hij wist vele kinderhartjes moeiteloos te versieren. De tombola, met als hoofdprijs een splinternieuwe fiets werd gewonnen door de familie De Vos - De Cock.