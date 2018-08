Aandacht voor fietsers in Bosstraat Katrijn De Bleser

03 augustus 2018

"Een fietssuggestiestrook en een fietsstraat", dat vragen Katrin Baeck en Arne Baeyens voor de Bosstraat.

De Bosstraat, Wezepoelstraat en de omgeving ervan worden in 2020 opnieuw aangelegd. Het dossier voor de heraanleg werd al goedgekeurd. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de schoolomgeving wordt opnieuw aangelegd.

"De breedte van de weg laat echter niet toe om er fietspaden te voorzien. Maar de veiligheid van de fietsers is hier net belangrijk", zegt gemeenteraadslid Katrin Baeck (Open Vld). "Een fietssuggestiestrook zoals in De Deckerstraat in het centrum van onze gemeente kan hier een oplossing bieden", vult Arne Baeyens aan.

Vele schoolkinderen maken dagelijks gebruik van de Bosstraat en daar moet volgens de twee rekening mee gehouden worden. "Misschien kan een deel van de Bosstraat zelfs ingericht worden als fietsstraat. Of nog een stapje verder: is er een mogelijkheid om de straat in te richten als schoolstraat?" Dat laatste is een straat die aan het begin en het einde van de schooltijd even autovrij gemaakt wordt.