89 bestuurders te snel 24 februari 2018

De politiezone Berlare/Zele heeft woensdagavond een snelheidscontrole uitgevoerd op verschillende locaties. De eerste controle vond plaats op Kamershoek. Daar geldt al enkele maanden een snelheidsbeperking van 50 per uur, maar toch werden er in een half uur tijd 32 bestuurders betrapt op overdreven snelheid. De snelste reed 73 kilometer per uur. De tweede controle vond plaats in de Blauwhofdreef in Berlare. Ook hier liepen 29 bestuurders tegen de lamp. Sommigen reden rond de 100 kilometer per uur. Er was ook een uitschieter van 121 kilometer per uur. Ten slotte werdook op de Lokerenbaan in Zele gecontroleerd. 28 bestuurders reden te snel. Twee hiervan waren duidelijk aan het racen en werden geflitst aan 92 en 127 kilometer per uur, terwijl er slechts 50 is toegelaten. De twee zullen het moeten uitleggen aan de politierechter in Dendermonde. (KBD)