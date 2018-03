650.000 euro voor nieuwbouw die al drie jaar in gebruik is 24 maart 2018

De Zeelse scholen in de omgeving van de Kapellestraat hebben 650.000 euro subsidie gekregen van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). De nieuwbouw langs de Collegestraat is intussen al meer dan drie jaar in gebruik. Tijdens de eerste twee maanden van het jaar deelde minister Crevits ruim vier miljoen euro uit voor scholenbouwprojecten. Voor het Pius X-Instituut, het Instituut Onze-Lieve-Vrouw (OLVI) en de vrije basisschool samen wordt 650.000 euro toegekend voor de afbraak, nieuwbouw en uitrusting van een nieuw gebouw. "Het gaat om de nieuwbouw die intussen al zo'n drie jaar in gebruik is", zegt directeur Dirk Vanackere. "We krijgen de subsidies toegekend in schijven. Met de toekenning van deze laatste schijf is het project nu volledig afgesloten."





"De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en moderniseren is van belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken", stelt minister Crevits.





(KDBB)