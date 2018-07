45 zonnepanelen voor Zeelse bibliotheek Koen Baten

13u10 1 Zele De gemeente Zele start binnenkort met werken op het dak van de bibliotheek. "In het tweede deel van dit jaar gaan we 45 zonnepanelen op het dak te plaatsen", aldus burgemeester Patrick Poppe.

De panelen zouden in totaal dertig procent van het totale energieverbruik van de bibliotheek dekken. "Voor het project heeft de gemeente 21.000 euro uitgetrokken. De plaatsing kadert ook in een veel groter verhaal", klinkt het. "De bedoeling is om vanuit de gemeente elk jaar een ecologische verbetering te realiseren." Vier jaar geleden werden al zonnepanelen geplaatst op het magazijn van het gemeentehuis. "We zullen kijken of we hier ook het aantal nog kunnen uitbreiden", aldus Poppe.

De investeringskost van de zonnepanelen zou op een kleine tien jaar tijd moeten terugverdiend worden. Er wordt tevens een CO2-uitstoot bespaard van bijna 3000 kilogram. "We onderzoeken of we ook op het Henri Van Daelecentrum en de gemeenteschool zonnepanelen kunnen plaatsen. Bij die laatste locatie hangt het ook af van de renovatiewerken", besluit Poppe.

Elektriciteitsmaatschappij Eandis zorgt ook voor ondersteuning bij deze projecten.