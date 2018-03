24-jarige opent tweede zaak in centrum 'LUST' IS HIPPE KOFFIEBAR MET NOSTALGISCH KANTJE KATRIJN DE BLESER

24 maart 2018

02u49 0 Zele Gezond ontbijten, guilty pleasures, kleding met als opschrift 'Toerte' of 'Kalle' en kletspotjes op tafel. Giet dat alles in het interieur van oma's keuken en je bent bij 'Lust', de nieuwe koffiebar van Paola Salés en Michelle Christiaens.

Paola Salés, pas 24 jaar oud, opende deze maand haar tweede zaak in Zele. Dat werd 'Lust', een koffiebar aan het gemeentehuis die ze samen met de 24-jarige Michelle Christiaens uitbaat. Vier jaar geleden opende ze samen met partner Timothy Debeir ook al cocktailbar La Promesa aan het marktplein. Piepjong en al twee zaken, maar dat vindt ze zelf maar normaal. "La Promesa heeft me een rugzak vol ervaring meegegeven om aan een tweede avontuur te beginnen", zegt Paola.





Zoetekauw

Met 'Lust' willen de dames meer bieden dan een koffiebar. "Tijdens mijn studietijd in Gent ging ik vaker naar een koffiebar, in steden komen ze immers meer voor, maar voor Zele is het nog een vernieuwend concept", zegt Michelle. "We willen wat nieuws bieden met een waaier aan ontbijten: zowel voor de zoetekauw als voor de gezondheidsfreak hebben we een ontbijtje klaar. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het oudere publiek hier evengoed terechtkan voor koffie en taart", vult Paola aan.





Als je 'Lust' binnenstapt, sta je onmiddellijk in oma's keuken, gezelligheid troef als in de tijd van toen. Eens binnen, neem je best even de tijd om je ogen de kost te geven. In een hoekje achteraan werd een kleine shop ingericht. "We verkopen er voornamelijk feel-goodproducten. Onder andere zelfgemaakte kleren met als opdruk Zeelse dialectwoorden. Het zijn eerder botte benamingen, maar met een knipoog", zegt Michelle die de truien toont waarop onder andere 'Blère', 'Kalle' en 'Keirel' gedrukt staan. En zo zijn er nog veel meer dingetjes die tijdens een bezoek in het oog springen. Op elke tafel staat een glazen bokaaltje met het opschrift 'Kletspotje'. "In dat potje zitten kaartjes met gespreksonderwerpen. Als het gesprek even stilvalt, geraak je zo terug op weg." Aan één van de muren hangen schappen met potjes vol zoete en zoute lekkernijen. "De klant mag zelf zijn bestelbon invullen en er dan mee naar de toog komen. Dat is voor vele klanten al een leuke beleving. Daarna kunnen ze zelf een potje kiezen van de muur om te knabbelen terwijl ze wachten op hun bestelling. Niet iedereen is immers verzot op borrelnootjes." 'Lust' is nog maar net geopend en de eerste reacties lopen al binnen: zowel jong als oud is enthousiast over het nieuwe concept. Ook wie niet de tijd heeft om te komen ontbijten of lunchen is dat, zij kunnen beroep doen op de take away. De twee dames laten hun creatief brein nog verder de vrije loop met het uitvinden van nieuwe lekkernijen.Info: www.lustzele.be of op Facebook: Lust by La Promesa.