18-jarige Rotterdammer met heroïne en grote som cash geld opgepakt in Zele Koen Baten

03 januari 2019

18u15 7 Zele In de Eikenlaan in Zele is een 18-jarige Rotterdammer opgepakt nadat de politie van Berlare/Zele een melding kreeg in verband met een verdacht voertuig.

Rond 15.30 uur zag iemand een voertuig rijden met Nederlandse nummerplaat in de omgeving van de Eikenlaan, die zich verdacht gedroeg. De politie was snel ter plaatse en ging over tot een controle van het voertuig. Bij het parkeren liet de bestuurder een vijftiental zakjes met heroïne op de grond vallen. In totaal ging het om veertien gram drugs. De bestuurder nam hierna de vlucht met zijn voertuig, nadien ging hij te voet verder.

De politiezone kon de jongeman snel inrekenen en hij werd gefouilleerd. Er werd ook een grote hoeveelheid cash en druggerelateerde zaken teruggevonden. De man werd voorgeleid op vordering van het parket van Oost-Vlaanderen bij de onderzoeksrechter op verdenking van drugshandel. De man werd aangehouden.