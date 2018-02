1.250 euro belasting op leegstaand pand 24 februari 2018

Het gemeentebestuur van Zele pakt de verwaarlozing en leegstand van panden aan met een extra belasting.





"We kiezen er bewust voor om verwaarlozing en leegstand van woningen en gebouwen in onze gemeente verder aan te pakken", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) die ook bevoegd is voor huisvesting. "Verwaarloosde en leegstaande panden houden de ontwikkeling van de gemeente tegen omdat ze geen nieuwe invulling krijgen. Bovendien is het geen fraai zicht in het straatbeeld."





Bij de gemeente liggen voortaan twee lijsten: één voor verwaarloosde panden en eentje voor de panden die leeg staan. "Eigenaars krijgen per inventaris waarop hun pand vermeld wordt een belasting aangerekend", zegt Poppe. "We stellen vast dat het helpt, want de betrokken panden staan meestal niet erg lang op de lijst." De gemeentelijke belasting werd vastgelegd op 1.250 euro per pand en per inventaris. Dat bedrag stijgt elk jaar. Eigenaars worden ervan op de hoogte gebracht als hun pand als verwaarloosd of leegstaand wordt opgenomen in één of meerdere lijsten. Voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten bestaat een Vlaamse lijst. (KDBB)