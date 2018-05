'Zele Smaakt' promoot horeca 03 mei 2018

Het gemeentebestuur lanceert de gloednieuwe toeristische folder 'Zele Smaakt'. Die ontwikkelden ze samen met Zeelse horecazaken.





Restaurant 't Schipken, restaurant Den Anker, taverne 't Gelag en brasserie Jolie bieden in juni en in juli een speciaal gerecht aan met typische Zeelse producten. Daaraan gelinkt kunnen bezoekers ook meteen een wandel- en fietsroute in de buurt van de horecazaak verkennen. De gemeente ontwikkelde samen met de vier horecazaken hiervoor de folder 'Zele Smaakt'. In die folder is meteen ook een bonnetje te vinden waarmee bezoekers een extraatje kunnen krijgen in de zaak.De folder is vanaf zaterdag 5 mei te vinden in de openbare gebouwen in Zele.





