"Wie hier geweest was, kwam altijd terug" CULTUURCLUB JEAN DE LA MOUTARDE SLUIT DE DEUREN KATRIJN DE BLESER

29 maart 2018

02u33 2 Zele Cultuurclub Jean de la Moutarde sluit de deuren. Vijf jaar geleden richtten enkele vrienden het cultuurhuis op in de voormalige opslagplaats voor mosterd die nu opnieuw zal gebruikt worden. "Afsluiten doen we in mei met Jan Leyers, hij was hier immers kind aan huis."

In februari 2013 opende cultuurclub Jean de la Moutarde de deuren. In wat vroeger een mosterdmagazijn was, zouden ze culturele activiteiten gaan organiseren voor een breed publiek. Van exposities tot muziekoptredens en toneelvoorstellingen. "Eerlijk gezegd hadden we nooit gedacht dat Jean de la Moutarde zo'n groot succes zou kennen", zegt Joris Vereecken, één van de zeven bestuursleden. "Vanaf de start van Jean de la Moutarde werd afgesproken dat we de zaal gratis mochten gebruiken tot de eigenaar die opnieuw nodig had en dat is nu het geval. Uiteraard zijn we vooral dankbaar voor de voorbije vijf jaar", zegt Peter De Waele. De bestuursleden van de vzw blikken in de eerste plaats terug op vijf mooie jaren. "Grote artiesten vonden al snel de weg naar hier. Wie geweest was, bleef altijd terugkomen. Zo was Jan Leyers hier een beetje kind aan huis, ook Soulsister speelde hier. Eigenlijk zijn die onbetaalbaar, maar Jan Leyers wilde koste wat het kost eerst hier komen spelen", zegt Peter.





Kamal Kharmach

Een reeks van grote namen volgde met onder andere Rik De Leeuw, Jan Hautekiet en Wim Distelmans. Ook Kamal Kharmach was laaiend enthousiast over de gezellige sfeer. Maar evengoed lokaal talent mocht het podium op en ook voor een groot scherm tijdens het WK voetbal was er plaats. "Op die manier probeerden we om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Exposities van kunstwerken of verzamelingen werden hier eveneens getoond", zegt Joris. Hoewel met maximum honderd plekjes Jean de la Moutarde al snel de bijnaam kreeg van eerder een eliteclub te zijn, wilden de vrienden zich zo niet profileren. "Daarom waren er evengoed optredens van de harmonie en we organiseerden ook sinterklaasfeesten", zegt Peter. "Enkel begrafenissen, trouwfeesten en communiefeesten hebben we hier niet toegelaten. Of toch wel, één koffietafel ging hier door. Die van Jean de la Moutarde zelf, Jean Caesens de man naar wie de cultuurclub genoemd werd. Hij overleed twee jaar geleden."





De vrienden zijn vooral trots over wat ze de voorbije vijf jaar allemaal verwezenlijkt hebben. Op 13 april komt Kamagurka nog langs en op 11 mei sluit Jan Leyers de keet met zijn verhaal 'Allah in Europa'. "Wat daarna met Jean de la Moutarde? Een zomer bezinnen en in het najaar zien we wel weer. Alle opties zijn nog open. Onze vzw blijft alleszins bestaan." Tickets en info is te vinden op de Facebookpagina 'jeandlmoutarde'.