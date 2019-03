(VIDEO) Meer dan duizend mensen nemen afscheid van Pieter Lerno (16): “Vergeet niet te genieten van de mooie momenten samen” Yannick De Spiegeleir

30 maart 2019

20u00 0 Zele De parochiekerk van Heikant was zaterdagochtend te klein voor alle familie en vrienden die de uitvaart van Pieter Lerno wilden bijwonen. Honderden mensen volgden de plechtigheid voor de ingang van de kerk op een groot scherm. De geliefde jongeman overleed maandag aan de gevolgen van kanker. “Vergeet alle onzin en maak je dromen waar”, liet Pieter postuum een belangrijke boodschap na aan de aanwezigen.

Hoewel hem door zijn ziekte slechts zestien levensjaren gegund waren, heeft Pieter een diepe indruk nagelaten in zijn ruime kring van familie en vrienden. Getuige de talrijke opkomst van leden van de KLJ, truckers én andere mensen in wiens hart Pieter een plaatsje had veroveren. Allen kwamen ze een laatste eerbetoon brengen aan de jongeman die drie jaar moedig had gestreden tegen kanker. Heel wat mensen werden door hun emoties overmand. Aan de ingang zochten twee vriendinnen troost in elkaars armen.

Samen met zijn papa Kurt had Pieter de uitvaart tot in de puntjes voorbereid. Zijn favoriete liedje ‘Stay’ van Post Malone opende de mis en bij de offergang kreeg iedereen een sticker met daarop een vuist en de boodschap ‘Be strong. Believe in yourself. #Pieter Forever’ en de beeltenis van een gebalde vuist. Op het bidprentje had de moedige tiener zelf voor een postume en aangrijpende tekst gezorgd. “Zoek en steun en hulp bij elkaar, maar vergeet vooral niet te genieten van de mooie momenten samen. Blijf jezelf en verberg je gevoelens niet voor anderen. Als je je niet goed voelt in je vel, blijf er niet mee zitten maar laat je horen. Doe wat je wil en volg je eigen weg, niet die van iemand anders. Vergeet alle onzin en maak je dromen waar.”

Pastoor Jan Van Raemdonck schetste in zijn homilie een mooi beeld van wie Pieter was. “Familie, genieten, vrienden en een positieve ingesteldheid waren de vier kernwoorden die jou typeerden. Je was een toonbeeld van moed en vriendschap. Drie jaar lang heb je nooit geklaagd en bijna nooit geweend ondanks je strijd tegen kanker. Petje af of liever petje op voor jou”, verwees de geestelijke naar de actie van de jongeren die Pieter deze week eerden door een pet op te zetten. Ook Matthias van de KLJ nam het woord. “Dankjewel Pieter, je was onze vriend. Was het nu op school, KLJ of ergens anders… Een mopje, een babbeltje, een tweet, een SMS. Je hield van het sociale contact.”

Namens de familie nam zijn nichtje Sarah, met wie Pieter een nauwe band had, het woord via een brief. “Woorden schieten tekort. Anderhalf jaar geleden stonden we samen in deze kerk nog een tekstje voor te lezen voor onze overleden opa. Deze boodschap neerschrijven was niet gemakkelijk, maar ik had het je beloofd. Ik heb je altijd proberen steunen tijdens je ziekte, nu blijf jij de hele tijd aan mijn zijde. Zorg goed voor elkaar in de hemel, wij zullen hier hetzelfde doen.”