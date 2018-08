"Verkeerssituatie Eekstraat onduidelijk" Katrijn De Bleser

09 augustus 2018

“De verkeerssituatie in de Eekstraat is niet duidelijk”, zegt gemeenteraadslid Herman Van Driessche (N-VA). “Er zijn nogal wat bestuurders die daar in de war zijn. Iemand die vanuit de Scoutsstraat de Eekstraat inrijdt, ziet nergens een bord die een snelheidsbeperking aangeeft. Bovendien is het zonebord aan het begin van de Eekstraat niet echt gelukkig geplaatst en weinig zichtbaar. Verder is er een bord waarop het einde van de bebouwde kom wordt aangegeven. Resultaat: er wordt te snel gereden.” In de verkeerscommissie wordt de situatie nu bekeken en indien ze dat nodig vinden, worden er maatregelen genomen om de situatie er duidelijker te maken.