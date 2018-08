'Uniek' helpt kinderen ontspannen "Maatschappij verwacht veel, hier moet niets" Katrijn De Bleser

17 augustus 2018

18u01 0

Aniek Tackaert opent zaterdag de deuren van 'Uniek'. Ze geeft er yoga en coaching waarbij ze zich richt op kinderen. "Vandaag wordt er overal te veel verwacht van kinderen, hier moeten geen resultaten gehaald worden.”

Aniek Tackaert (42) deed jaren ervaring op als leerkracht in het lager onderwijs. "Ik deed mijn job graag. Maar ik voelde dat de kinderen nood hadden aan meer dan enkel iemand die hen leert lezen en rekenen. Er was een drang, een nood om iets meer te betekenen", zegt Aniek die extra opleidingen begon te volgen. "Ik viel van de ene in de andere opleiding tot ik bij kinderyoga terechtkwam. Alleen al voor mezelf vond ik het een fantastische opleiding. Ik vond het kind in mezelf terug maar ik voelde ook de nood die kinderen hebben aan zo'n yogamoment."

Zelf heeft Aniek drie kinderen. "Zij waren mijn drijfveer om hier meer mee te doen. Intussen zijn twee van de drie al uitgegroeid tot toffe pubers, maar toen mijn yogaverhaal begon, waren ze nog kleiner. Ze hadden toen nood aan een momentje waarop niets moet, een momentje van rust en ontspanning."

Kinderen moeten hier niets bereiken

Bij het woord 'yoga' denken heel wat mensen vandaag nog steeds aan zitten op een mat en dan nog liefst in kleermakerszit en gesloten ogen. "Dat is het uiteraard niet, zeker niet bij kinderyoga. We doen vertrouwensoefeningen, we zingen, dansen en er wordt al eens gemasseerd. Het gevoel van het kind staat centraal. Hier moeten ze niets kunnen op het einde van de les, er zijn geen doelen die ze moeten bereiken en ik verwacht helemaal niets van hen", zegt Aniek. "Er zijn te weinig plaatsen waar kinderen vandaag niets moeten bereiken. Alles wat ze doen, heeft een doel, overal verwachten mensen van hen dingen. Vandaag vraagt de maatschappij te veel van kinderen, overal worden ze beoordeeld en veroordeeld. Hier niet. Hier gebruiken we nooit de woorden 'goed', 'slecht', 'mooi' of 'lelijk'. De enige regel die we hier hebben, is respect hebben voor elkaar en voor wat we doen."

Behalve begeleider in kinderyoga, is Aniek ook coach. "Ik ben geen arts, maar ik kan kinderen die het soms een beetje moeilijk hebben wel helpen. Het drukste kind kan hier tot rust komen terwijl het meest verlegen kind hier na enkele weken open bloeit."

En 'Uniek', zoals de praktijk heet, heeft nu al succes. Wekelijks worden er zes lessen gegeven waar steeds zes kinderen aan deelnemen. "Aanvankelijk begon ik hiermee in bijberoep maar het is zo'n succes dat er geen andere optie was dan te beginnen verbouwen en een volwaardige praktijk uit te bouwen."

Die nieuwe praktijk opent de deuren op zaterdag 18 augustus. Iedereen is welkom van 13.30 tot 17 uur om eens te proeven van de kinderyoga, handmassage voor kinderen of gewoon te genieten van een hapje en een drankje tijdens de kinderanimatie. Uniek is gevestigd in Wezepoelstraat 130.