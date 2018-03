'Toert en kaffee' ten voordele van De Kolleblomme 15 maart 2018

02u39 0

Ontmoetingshuis De Kolleblomme organiseert zondag 'Toert en kaffee', een ontmoetingsnamiddag voor iedereen die zin heeft in een praatje. De opbrengst van de koffieklets gaat helemaal naar de werking van ontmoetingshuis De Kolleblomme, een initiatief van Welzijnsschakels Zele. Iedereen is welkom op zondag 18 maart in Parochiecentrum Sint-Ludgerus van 14 tot 17 uur. Toegang kost 5 euro voor een stuk 'toert' en een tas 'kaffee'. Kaarten zijn te koop bij de vrijwilligers van Welzijnsschakels Zele. (KDBB)