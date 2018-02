'The Boss Baby' in De Wiek 15 februari 2018

In gemeenschapscentrum De Wiek wordt deze middag de film 'The Boss Baby' gespeeld. De komedie is toegankelijk voor jong en oud. Daarmee wil de cultuurdienst kinderen en jongeren laten genieten van film tijdens de krokusvakantie. The Boss Baby is een hilarisch verhaal over de impact die de komst van een nieuwe baby heeft op een familie. Iedereen is welkom voor de voorstelling die van start gaat om 14 uur in De Wiek. Inkom kost 5 euro, kinderen jonger dan 26 jaar betalen 3 euro. info: www.dewiek.be. (KDBB)