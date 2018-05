'Take A Break' met animatie voor jong en oud 30 mei 2018

02u33 1

Er is opnieuw 'Take A Break' op zondag 3 juni, het dagje uit voor de hele familie. "Dit jaar staan er opnieuw heel wat activiteiten op het programma, waaronder een trampolineshow, acts op trapeze, bikini carwash, parades met oude, Amerikaanse auto's en roofvogelshows", zegt Filip Roosendans van de organisatie. "Er wordt een speelstraat ingericht voor de kinderen en er staat opnieuw een barbecue op het programma." Inschrijven voor de barbecue kan nog tot donderdag 31 mei in café 't Verdriet. Deelnemen kost 15 euro. De rest van de activiteiten is gratis toegankelijk. "De winst van de eet- en drankkraampjes gaat integraal naar twee goede doelen: kinderkankerfonds KOESTER en Altijd Mooi, een vzw voor mensen met kanker", aldus Roosendans. Iedereen is zondag welkom van 12 tot 21 uur op de Zandberg. (KDBB)