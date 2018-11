Spiegelpaleis gaat tegen de vlakte Geert De Rycke

15 november 2018

16u32 2 Zele De afbraak van het Spiegelpaleis in Zele is definitief van start gegaan. Voor velen is het een stukje Zeelse geschiedenis dat een stille dood sterft.

“Ik reed hier voorbij en toen ik zag dat de afbraakwerken begonnen waren, moest ik even stoppen. Het leek wel alsof ik geen keuze had”, zegt Pascal Laget. Net als veel Zelenaars heeft hij zijn trouwfeest gevierd in het Spiegelpaleis. “Ik ben in mei 1987 getrouwd met mijn Nadine. We zijn nog altijd gelukkig getrouwd”, zegt de man.

Vandaag zorgt de zaal nog altijd voor rijke herinneringen bij zowat alle Zelenaars. “Ik heb hier altijd caféspelen geleverd. Maar ook buiten mijn werkuren heb ik hier veel uren gesleten en veel mooie momenten beleefd. Het doet iets met een mens om te zien hoe gebouwen vol herinneringen zomaar verdwijnen”, zucht Pascal.

Nadat de uitbaters het enkele jaren geleden voor bekeken hielden, stond het gebouw leeg. Het Spiegelpaleis op de Dendermondebaan werd in april 2017 nog getroffen door een zware brand en sindsdien stond het er troosteloos bij. Sinds dinsdag zijn de afbraakwerken van de woning en het café begonnen. Nadien zal ook de feestzaal gelijk gemaakt worden met de grond. In de plaats komen een appartementsblok en een notariskantoor.