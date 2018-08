"Samenwerken om leefloners opnieuw aan de slag te krijgen" Katrijn De Bleser

31 augustus 2018

16u00 0

"OCMW en VDAB werken nauw samen om leefloners in het reguliere arbeidscircuit te krijgen", reageert OCMW-voorzitter Tom De Bruyne op Leefbaarder Zele. Zij vinden dat leefloners sneller de arbeidsmarkt op moeten.

"Zele heeft een gemiddeld aantal leefloners in vergelijking met andere gemeenten. Voor de groei van het leefloon en voor de activering ervan zitten we boven de middengroep", weet OCMW-voorzitter Tom De Bruyne. "Ten opzichte van 2015 is het aantal leefloners gestegen, dat is een tendens in het hele land, onder andere door de toename van het aantal erkende vluchtelingen."

In 2017 kregen in Zele 155 mensen een leefloon, een cijfer dat een nuance vraagt. "Wie ook maar één week leefloongerechtigd was of wie een aanvulling van 20 euro kreeg, telt mee als leefloner. Van die mensen vond vorig jaar een vijfde werk en voor 35 procent kwam er intussen een andere uitkering."

Die leefloners worden wel degelijk begeleid en gesteund om opnieuw actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt. "Wat betreft sociale activering zal de sociale dienst hun manier van werken in oktober toelichten in POD in Brussel. Het kleine Zele, dat met bescheiden middelen werkt, mag er toelichting geven tijdens het vergadergedeelte 'goede praktijken'. De gesubsidieerde tewerkstelling waar Leefbaarder Zele naar verwijst om mensen aan het werk te krijgen, is bij ons niet van toepassing. Het is in de praktijk niet helemaal gratis voor de lokale overheid en het OCMW zorgt zelf voor de sociale activering."