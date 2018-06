"Pas als chef-kok uit zijn keuken komt, kan hij mee" Eigenaar Fleur de Lin brengt ons land naar culinaire wereldtop KATRIJN DE BLESER

30 juni 2018

02u25 1 Zele Tot de Europese top behoort hij, Lode De Roover (34), chef-kok in zijn 'Fleur de Lin' in Zele. In 2011 was hij Eerste Kok van België en sindsdien volgen de titels elkaar op. Ook zijn sous-chefs hielp hij naar de overwinning tijdens wedstrijden. Maar een Michelinster zit er nog steeds niet in.

Vorige week vertegenwoordigde je ons land op de Europese finale van Bocuse d'Or. België eindigde zesde, de hoogste score ooit. Hoe heb je dat gedaan?

"Veel geoefend en steun gekregen van veel mensen. Bocuse d'Or wint in ons land aan bekendheid waardoor er steun uit alle hoeken kwam. Bovendien hou ik van de competitie, een discipline apart. Je hebt niet de ruimte die je in je eigen keuken hebt, je weet niet alles blindelings liggen en het is een race tegen de tijd. Tijdens wedstrijden kook je nog eens voor publiek. Meestal is dat een jury, maar bij Bocuse d'Or kook je met publiek dat juicht en roept. Niet elke kok kan er zijn aandacht bij houden. Mij dwingt dat tot het uiterste."





Heeft koken er altijd al ingezeten?

"Als achtjarige zette ik de keuken van mijn moeder al op haar kop. Ik vond het fascinerend om te zien hoe je met bloem, boter, suiker en eieren een cake kon maken die dan ook nog eens lekker was. Het proces van koken fascineerde me, dus ik vertoefde veel in de keuken. En ik experimenteerde. De opkuis vond ik iets minder leuk, maar mijn moeder hielp me altijd. Mijn ouders steunden me. Creatief bezig zijn in de keuken was immers beter dan voor televisie hangen. Al vrij snel maakte ik de keuze om naar de hotelschool te gaan en op mijn veertiende stond ik elk weekend wel ergens in een keuken. Ik begon in een feestzaal. Dat was een drama: alles liep mis en bovendien verdiende ik er bijna niets aan. Maar zo heb ik het wel geleerd en dat maakte dat ik een voorsprong had op mijn leeftijdsgenoten. Op mijn vijftiende liep ik al stage in een sterrenrestaurant in de Ardennen. Als jongetje van vijftien jaar in het hol van Pluto waar alles in het Frans te doen was, op de iets oudere Vlaamse toeristen na. Al snel draaide ik al die senioren rond mijn vinger. Met mijn toenmalige chef heb ik nog steeds contact en hij zegt nu dat ik zijn beste stagiair was, ook al was ik de jongste ooit."





Fleur de Lin kreeg meteen een score van 14 in Gault&Millau. Maar een Michelinster zat er nog niet in. Hoe komt dat?

"Het is aan de inspecteurs van Michelin om ons te beoordelen. Uiteraard is een ster welkom, maar ik lig er 's nachts niet wakker van. De passie en de liefde voor het vak komen bij mij op de eerste plaats. Voor alles wat ik tot vandaag bereikt heb, heb ik keihard gewerkt en dat kunnen ze me nooit meer afpakken. Een ster krijgen, wil zeggen dat je ze opnieuw kan verliezen. Ik heb nu al prachtige herinneringen aan de finale van Bocuse d'Or en die blijven voor altijd."





In januari mag je ons land verdedigen op de wereldfinale van Bocuse d'Or. Wanneer begin je met de voorbereidingen?

"Die zijn al volop aan de gang. Ik ben er nu al zes dagen op zeven mee bezig. Uiteraard sta ik nog niet elke dag in de keuken om te oefenen. Wel zijn we bezig met het ontwerp van de plateau waarop het eten zal geserveerd worden, de menukaart moet gemaakt worden en er zijn nog zoveel meer dingen te doen. Ook verwachten we in Lyon driehonderd supporters uit België. Zij moeten allemaal naar daar geraken en er moeten hotels geboekt worden voor hen. Maar daarvoor kan ik gelukkig op Barbara rekenen. Binnenkort begin ik intensief te trainen in het trainingscentrum in Harelbeke. Tijdens de voorbereidingen naar de vorige wedstrijden, richtte ik zelf mijn keuken in zodat die op een wedstrijdkeuken zou lijken. Sinds kort hebben we in België een echt trainingscentrum."





Als je zelf niet deelneemt aan een wedstrijd dan help je jouw sous-chefs naar de top.

Vanwaar die drive?

"Ik heb ervaring in de wedstrijdwereld dus ik weet waarop je moet letten. In België hinken we eigenlijk een beetje achterop. Landen zoals Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland behoren tot de wereldtop. Dat was dan ook de top vier van de Europese Bocuse d'Or. Voor ons is dat eigenlijk buiten categorie, hier zijn nog geen trainingscentra. Daar moet verandering in komen. Ik hou ervan om mensen op te leiden. We richtten onlangs het Jong Chefsteam op. Elke hotelschool in België mag dan één student afvaardigen die we zullen begeleiden om deel te nemen aan een internationale wedstrijd. De ambitie is om over een zestal jaar podiumplaatsen te behalen op de internationale, culinaire wedstrijden."





Je staat dus mee aan de wieg van verandering in de Belgische culinaire wereld?

"De culinaire wereld is veranderd en die trein heeft België een beetje gemist. Twintig jaar geleden kwam een chef-kok niet uit zijn keuken. Nu ben je bijna verplicht om eruit te komen, anders kan je niet mee, kan je geen nieuwigheden ontdekken. Vandaag leer je pas hoe het moet als je regelmatig in een andere keuken kan staan. Gelukkig heeft de overheid dat nu ook begrepen en werd er een mooie subsidie vrijgemaakt voor het Jong Chefsteam."