"Pa wees ons altijd op gevaarlijk kruispunt" FIETSER (84) STERFT NA AANRIJDING MET TRUCK KOEN BATEN

31 mei 2018

02u39 2 Zele Paul De Beule (84) uit Zele is gisteren om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Elststraat in het centrum van Zele. Hij kwam met zijn fiets vanuit de Beukenlaan en wou de Avil Geerincklaan inrijden toen hij door een truck gegrepen werd. "Papa waarschuwde ons altijd voor dit gevaarlijke kruispunt", zegt dochter Mie aangeslagen.

De kwieke tachtiger had om 14 uur zijn fiets genomen om richting het centrum van Zele te rijden. Op minder dan een kilometer van zijn deur liep het mis. Een vrachtwagen die de Elststraat wou inrijden, reed in op de tachtiger die zwaar ten val kwam. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd. Ze hebben de man een uur lang gereanimeerd. Even leek hij het te halen, maar in het UZ in Gent is de man dan toch nog overleden. De straat was urenlang afgesloten door het ongeval. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.





De dochter van Paul kwam gisterenavond nog ter plaatse naar het ongeval en was zeer sterk onder de indruk. "Hij maakte zich vroeger altijd zo veel zorgen over dit gevaarlijke kruispunt", aldus Mie. "Hij hamerde erop dat we hier heel goed zouden kijken en heel voorzichtig moesten zijn bij het oversteken. En net hier komt onze papa om het leven, ik ben zwaar onder de indruk en in shock."





De vrouw wil zich niet uitspreken over schuld. Maar op die plaats gebeurden wel al vaker ongevallen. "Mijn zus had hem gisterenochtend nog gezien. Hij was nog heel goed en wou heel graag nog enkele jaren leven hoewel hij alleen was", klinkt het.





Twee dochters en zonen

Behalve Mie laat de tachtiger ook nog twee zonen en een andere dochter na. Op de plaats van het ongeval vond zijn dochter nog een knoop van zijn hemd en een stuk van de fiets. "Dit zal heel veel voor ons betekenen en dit zullen we goed koesteren om alle leuke herinneringen aan hem te bewaren."





Zijn dochter wil ook de hulpdiensten ontzettend hard bedanken en hen een hart onder de riem steken. "Wat zij gedaan hebben voor onze papa, zal ik nooit vergeten", aldus Mie. Vlak na het ongeval waren er een pak mensen die Paul probeerden te helpen. Ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. "Ik weet nog niet wie deze mensen zijn, maar ik wil hen echt bedanken vanuit de grond van mijn hart. Zij hebben het nooit opgegeven en er alles aan gedaan, en ik begrijp dat dit ook niet altijd gemakkelijk is. Ook de slachtofferbegeleiding die we krijgen van de politie Berlare/Zele doet ons deugd", besluit Mie.