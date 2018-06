"Ook kinderen hebben nood aan onthaasting" SARAH NEIRYNCK BIEDT YOGA EN PLAYFULNESS VOOR KINDEREN AAN IN STUDIO PLUIM KATRIJN DE BLESER

16 juni 2018

02u34 1 Zele In Studio Pluim kunnen kinderen terecht voor yoga en playfulness. "Kinderen moeten zoveel vandaag. Hier mogen ze gewoon spelen, ontspannen en rustig worden. Spelen is de ultieme vorm van onthaasting, iets waar ook kinderen nood aan hebben", klinkt het.

Sarah Neirynck (35) opende deze maand haar Studio Pluim in de Oudburgstraat in het centrum van Zele. Van opleiding is ze kleuterleidster en niet zomaar eentje. "Een eeuwige interimmer. Zo heb ik in erg verschillende scholen les gegeven, waaronder in het bijzonder onderwijs en in een internationale school. Bovendien kon ik me zo ook steeds blijven bijscholen. Mijn interesseveld is erg breed. Bijna alles wat met kleuters te maken heeft, wil ik weten. Zo haalde ik ook mijn graduaat tolk gebarentaal."





De brede basis werd aangevuld met een gezin. Intussen heeft Sarah twee dochters: eentje van vijf en eentje van twee jaar en er is een derde op komst. "Als moeder miste ik zelf een aanbod voor mijn kinderen. Een plekje waar ze nog mogen spelen, waar ze kunnen ontspannen en waar ze creatief kunnen zijn in deze hectische maatschappij waar alles moet", zegt Sarah. "In Nederland bestaan er al plekjes waar kinderen aan playfulness kunnen doen, in België zijn die nog heel zeldzaam. Playfulness is een woord dat de hele lading dekt. Dat gaat van yoga tot lichaamsbewustzijn, knutselen, verhalen vertellen, buiten spelen, muziek maken en dans."





Dochters als maatstaf

Daarmee wil Sarah kinderen vooral kind laten zijn. "Zoals wij kinderen konden zijn, niet voor televisie of aan de iPad." Dat kan zowel tijdens de sessies voor kinderen als tijdens sessies voor ouders en kinderen samen. "De vraag naar de sessies met ouders erbij is het grootste. Blijkbaar hebben ouders er nood aan om met hun kind te spelen, om echt samen met hun kind leuke en ontspannende dingen te doen."





Om de activiteiten en de yoga-oefeningen uit te kiezen, gebruikt ze haar dochters als maatstaf. "Kinderen vanaf zes maanden tot acht jaar kunnen hier terecht. Als ik iets nieuws vind, probeer ik het eerst uit op mijn dochters. Dan merk ik al snel of het boeiend genoeg is voor kinderen. Ook voor yoga: ik merk meteen of ze het fijn vinden of het maar niets is", zegt Sarah. Er werden verschillende momenten voorzien voor de verschillende leeftijden. Zo spelen ouders met hun peuter van zes maanden tot en met twee jaar samen tijdens 'Fladdertijd'. 'Wobbelyoga' richt zich dan weer op kinderen tussen vier en acht jaar oud. Er zijn ook nog sessies kleuteryoga, kindyoga en ouder- en kindyoga. "Voorlopig hou ik het bij één sessie per week per groep, voor sommige groepen zelfs maar één keer per maand. We zien wel hoe het loopt." Alle info en sessies zijn te vinden op www.studiopluim.be.