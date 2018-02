"Ontelbaar veel koppels gevormd hier" GASTHOF HET ANKER IN ERE HERSTELD KATRIJN DE BLESER

15 februari 2018

02u29 0 Zele Het voormalige Gasthof Het Anker aan het marktplein is opnieuw uit de steigers. Zeven jaar geleden sloot de feestzaal waar menig Zelenaar zijn partner ontmoette de deuren. Vandaag is de historische gevel in ere hersteld en het gebouw biedt voortaan plaats aan twee winkelpanden en negen appartementen.

Gasthof Het Anker werd in 1936 neergepoot op de hoek van het Zeelse marktplein. "Tussen de twee Wereldoorlogen door werd 'Den Anker' hier gebouwd, vandaar de Beierse invloed. Vele van de gebouwen uit die tijd werden nadien opnieuw met de grond gelijk gemaakt omdat de Duitse invloed hier niet langer gewenst was. Maar 'Den Anker' heeft het toch overleefd", weet Dieter Maes, projectleider bij Dero Construct, het Zeelse bouwbedrijf dat het project voor haar rekening nam.





Onroerend erfgoed

Gasthof Het Anker sloot in 2010 de deuren en stond de jaren nadien leeg. "Het gebouw werd opgenomen in de inventaris Onroerend Erfgoed omwille van zijn vertrouwde dorpsaanzicht", weet Maes. Een vermelding in die lijst wil echter niet zeggen dat het een beschermd monument is. "Toch waren zowel de aannemer als het gemeentebestuur er meteen van overtuigd dat het dorpsaanzicht behouden moest blijven", zegt schepen van Cultuur, Guy De Roover (ZDB). "Het was immers een feestzaal waar elke Zelenaar weleens kwam. Hier zijn ontelbaar veel koppels gevormd en ook harmonie Sinte-Cecilia had hier altijd zijn thuishaven." Ook Dieter Maes van Dero Construct, zelf Zelenaar, weet dat Het Anker een bekend verleden heeft. "In het café vooraan in het gebouw dronk ik mijn eerste trappist. Als Zelenaar ben ik dan ook enorm fier dat ik mocht meewerken aan dit project."





Winkels

De feestzaal achter het gebouw heeft intussen plaats geruimd voor negentien overdekte autostaanplaatsen. In het café en de andere ruimtes op het gelijkvloers worden binnenkort twee winkels ondergebracht. "De interesse is er alvast, maar er is nog niets beslist", zegt Maes. "Van de negen appartementen die boven de handelsruimte komen, is wel al de helft verkocht. Tegen de lente zullen de eerste bewoners hier hun intrek nemen."





In afwachting daarvan hebben de Zelenaars wel het aloude vertrouwde aanzicht van hun markt teruggekregen. Sinds februari 2016 stond de gevel van 'Den Anker' immers verstopt achter stellingen, nu die terug te zien is, kwamen al heel wat nieuwsgierige Zelenaars een kijkje nemen. "Door de dakopbouw in hedendaagse architectuur te ontwerpen, wordt de originele gevel in zijn authenticiteit gerespecteerd", zegt Paul De Roover, gedelegeerd bestuurder van Dero Construct.





"De bovenste bouwlagen lieten we voldoende terugspringen om zo het nostalgische karakter van de gevel te accentueren." Pronkstuk is het ingewerkte ankersymbool van de oude gevel. "Dat werd met uiterste zorg hersteld", aldus De Roover.