'Lou gaat naar school': derde en laatste boekje in populaire reeks Katrijn De Bleser

10 augustus 2018

16u30 2 Zele 'Lou gaat naar school' is de titel van het derde en meteen ook laatste boekje in de Lou-reeks. Een reeks waarvan bedenkers Anja Copejans en Nathalie Segers nooit gedacht hadden dat die een eigen leven zou gaan leiden. "Maar nu is ons drieluik rond."

Het is intussen twee jaar geleden dat auteur Anja Copejans en illustratrice Nathalie Segers het boek 'Lou gaat op het potje' uitbrachten. Daarna volgde 'Lou gaat naar bed', en volgende week brengen ze 'Lou gaat naar school' uit. Elk boek vertelt z'n eigen kinderverhaal, met achteraan thematips voor ouders. Het geheel is psychologisch onderbouwd, en biedt ook enkele leuke doe-dingen waar ouders en hun kinderen samen mee aan de slag kunnen.

"Met 'Lou gaat naar school' willen we de stap naar de peuterklas vlotter laten verlopen", vertelt Anja. "Het sluit ook perfect aan bij de vorige twee boekjes: eerst zindelijk worden en flink gaan slapen, om dan de stap naar de kleuterschool te kunnen zetten. Ons drieluik is bij deze rond."

"We merken vaak dat ouders zelf nog onzeker zijn", zegt Nathalie, die zelf kleuterjuf is. "Vaak vragen ze ons dan waar ze meer informatie kunnen vinden over de beste aanpak. Die informatie is praktisch, maar vaak ook erg theoretisch. Terwijl het bij onze boekjes de bedoeling is dat ouders en kinderen samen aan de slag gaan. Ze lezen het samen, kunnen samen stickers kleven als het kindje op het potje geweest is, en bovendien bevat elk boek een stappenplan. Zo kunnen ze in 'Lou gaat naar bed' de verschillende stappen op de prenten volgen voor ze naar dromenland gaan."

Wat begon als een leuk idee, is intussen een heel eigen leven gaan leiden. "We worden regelmatig gevraagd om lezingen en workshops te geven", knikt Anja. "In onze provincie, maar ook in West-Vlaanderen. Kinderen kunnen dan bij Nathalie terecht om naar een verhaal te luisteren, of om samen te knutselen. Zelf geef ik dan meer uitleg aan de ouders. We kiezen er wel bewust voor om hen samen aan de workshop te laten deelnemen. Enkel bij lezingen voor professionals laten we de kinderworkshop vallen."

Anja is in het dagelijkse leven perfectionismecoach en ondersteunt ook leerkrachtenteams. "Vanuit dat opzicht vind ik het belangrijk om leerkrachten iets mee te geven, om hen iets bij te brengen. Dat merk je goed in de boeken. Sprookjes schrijven zou niet voor mij zijn. Het moet psychologisch onderbouwd zijn en je moet een doel voor ogen hebben — zoals zindelijk worden."

De Lou-reeks is dan wel klaar, gedaan is het nog niet. "De pyjama die Lou draagt in een speciale uitgave van het boek zal vanaf september te koop zijn in de Eskimo-winkels." Het boek kost 16 euro en is vanaf volgende week te koop via de Facebookpagina van Lou, via uitgeverij Het Punt en in de boekhandel.