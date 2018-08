"Leefloners moeten sneller naar arbeidsmarkt geleid worden" Katrijn De Bleser

10 augustus 2018

Leefbaarder Zele wil leefloners sneller terug op de arbeidsmarkt krijgen. Daarvoor hebben ze een aantal concrete ideeën uitgewerkt.

"Het laatste jaarcijfer van Zele toont aan dat er 175 leefloners zijn in onze gemeente. Daarmee zitten we boven het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten", weet Francis De Donder van Leefbaarder Zele. "De stijging van het aantal leefloners geeft aan dat er nood is aan een activeringsbeleid. Niet langer gewoon leeflonen toekennen, wel leefloners motiveren om opnieuw aan het werk te gaan. Vooral voor de leefloners zelf, want velen van hen komen niet meer buiten en geraken in een sociaal isolement."

De intentie van Leefbaarder Zele is om elke leefloner die in Zele woont binnen de drie maanden aan het werk te krijgen. "Daarin speelt het OCMW een belangrijke rol. Het is aan hen om mensen die uit de arbeidsmarkt gestapt zijn opnieuw een baan te bezorgen. Ofwel door hen, al dan niet tijdelijk, bij de eigen diensten tewerk te stellen of door hen ter beschikking te stellen van een derde werkgever terwijl het OCMW wel steeds de juridische werkgever blijft. Het OCMW ontvangt dan wel een subsidie van de federale overheid."

Daarmee hoopt De Donder de vicieuze cirkel te doorbreken voor de volgende generaties. "Want het gebeurt regelmatig dat kinderen het voorbeeld van hun ouders volgen."