"In Ghana begrijpen ze mijn humor niet" PIRANA HEEFT NIEUW ALBUM KLAAR MET CARTOONS OVER AFRIKA KATRIJN DE BLESER

04 juli 2018

02u30 1 Zele De Zeelse cartoonist Pirana heeft een nieuw album klaar. In 'Frika' bundelt hij cartoons en verhalen over zijn grote liefde: Afrika. "Daar heb ik mijn hart lang geleden verloren. Maar mijn humor begrijpen ze er niet altijd", zegt de cartoonist.

"Het gaat hem niet over frikadellen, alhoewel, sommige tieten,... Nee, het gaat over mijn minnares: Afrika", beschrijft cartoonist Leon Van de Velde (71) zijn nieuwste boek 'Frika' op zijn eigenwijze manier, de manier van denken en tekenen waarvoor hij al jaren bekend staat. Leon is beter bekend als Pirana, de voormalige huiscartoonist van P-Magazine. "Ik ben verslaafd aan Afrika. Een groot deel van mijn leven bracht ik er al door, onder andere in Oeganda, Rwanda, Kenia, Mali, Burkina Faso, Gambia, Siërra-Leone, Guinee-Conakry. Overal verbleef ik lang, maar uiteindelijk ben ik blijven hangen in Ghana. Mijn hart ligt in Afrika en dat is ook de reden waarom ik er zoveel over teken."





Recordpoging

Vorig jaar nog ondernam Pirana een wereldrecordpoging in Ghana. Hij probeerde er samen met Jan Bucquoy de langste cartoon ter wereld te tekenen. "Die recordpoging werd spijtig genoeg niet geldig verklaard. We zijn uitgeregend. Een wolkbreuk zorgde voor heel wat wateroverlast zodat we de recordpoging moesten stilleggen. De dag nadien hebben we wel voortgedaan om de organisatoren te plezieren, maar voor het Guinness Book of Records telde dat niet meer."





Tijdens zijn recordpoging in Ghana hield Leon het netjes. In België staat hij echter bekend om zijn seksueel getinte cartoons met zwarte, naakte vrouwen. "In Ghana kunnen ze die humor niet echt appreciëren. Ik kon er geen blote vrouwen tekenen en racisme vinden ze er ook niet grappig. Dat komt allemaal wat vanuit hun uiterst katholieke geloof. Bovendien vinden ze 'nonsensehumor' er maar niets. Twee krokodillen die tegen elkaar praten, dat vinden ze niet grappig omdat het in het echt onmogelijk is", zegt Pirana.





Luxe-uitgave

Daarom werden die cartoons nu gebundeld in een boek dat in België uitgegeven wordt. "Het werd een luxe-uitgave van 177 pagina's met vele kleuren, uitgegeven door uitgeverij Bonte. Het boek weegt 1,3 kilogram", zegt Leon met een vastberaden sérieux, in de mate dat de cartoonist een sérieux heeft. "Het is een bundeling van mijn cartoons die verschenen in P-Magazine, Dol, Panorama, Mayfair, Spontan, Penthouse, l'Amour Noir. Die gepubliceerde cartoons worden nog aangevuld met wat nieuw werk en tekeningen uit mijn collectie 'Pirana's Weird Africa'." De volledige reeks nieuwe werken wordt deze zomer getoond in de Brusselse galerie Attitude. En er is meer. 'Frika' kent nu al zo'n succes dat de uitgever ook de Mevrouw Dallemans strips wil uitbrengen.





Het boek is te koop in de boekhandels en stripwinkels en bij Pirana thuis, als hij niet in Ghana zit. Het boek kost 40 euro.