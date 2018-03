"In eerste plaats preventief werken" GEMEENTE HEEFT AL TWEE JAAR RADICALISERINGSAMBTENAAR KATRIJN DE BLESER

03 maart 2018

02u37 0 Zele In Zele is al twee jaar een radicaliseringsambtenaar aan het werk. Samen met de lokale politie werkt Umit Kamali vooral preventief om radicalisering te voorkomen. Inwoners kunnen radicalisering herkennen en bij de politie een melding doen wanneer ze bepaalde signalen opmerken.

Eind 2015 maakte minister Liesbeth Homans (N-VA) 568.000 euro vrij voor de strijd tegen radicalisering. Negen steden of gemeenten kregen een deeltje van dat bedrag. Behalve steden zoals Oostende en Antwerpen, kreeg ook Zele een bedrag van 56.775 euro. In 2016 werd met dat geld een radicaliseringsambtenaar aangesteld, of beter: een inclusiewerker, een benaming die beter het werkpakket omvat.





Vandaag zijn we twee jaar later en inclusiewerker Umit Kamali vertelt over het werk dat hij al verrichtte met de lokale politie. "We werken voornamelijk preventief en zetten in op integratie", zegt Kamali, terwijl politie-inspecteur Manuel meer uitleg geeft over radicalisering. "De bekendste vorm van radicalisering is religieuze radicalisering, maar dat is slechts één van de vijf verschillende soorten. Net zoals slechts een kleine afscheiding van moslims radicaal zijn en gewelddadig, het gaat om jihadi salafisten. We spreken pas van radicalisering als er geweld aan te pas komt. Zo spreken we in sommige gevallen van extreemrechts gedachtengoed ook over radicalisering."





Integrale veiligheid

De politiezone van Berlare/Zele heeft sinds 2013 een cel integrale veiligheid. In 2015 kwam daar ook de lokale integrale veiligheidscel bij. Ze doen onder andere aan interculturele bemiddeling. "We gaan langs bij de verschillende subculturen in Zele. Dat wil zeggen dat we op plaatsen gaan waar jeugd zich verenigd of we gaan langs in de moskee tijdens het vrijdaggebed. Zo praten we met mensen ter plaatse en luisteren we naar wat er leeft. Een politiekantoor binnenstappen, is immers nog steeds een drempel voor veel mensen."





Begeleiding

De inclusiewerker neemt een regierol op in de begeleiding van geradicaliseerde personen, de coördinatie van de begeleiding gebeurt door de lokale integrale veiligheidscel van de politie. De politie neemt veiligheidsmaatregelen en repressieve maatregelen, de sociale opvolging is voor de inclusiewerker.





De politie roept op om melding te maken van verontrustende situaties. "Voornamelijk als het gedrag van een persoon plots veranderd." In Zele werden de laatste twee jaar al zo'n meldingen gedaan. "Op dit moment zijn geen zaken lopend. Als dat wel zo is, gaan we regelmatig langs om te kijken hoe het met die persoon gaat." Meer info of iets melden, kan onder andere bij de politie. Op de gemeentelijke website is meer info te vinden over radicalisering: www.zele.be.