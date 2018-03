"Iemand plakte valse nummerplaat aan mijn wagen" 24 maart 2018

"Die valse nummerplaat aan mijn wagen? Daar heb ik niets mee te maken." De uitleg die een beklaagde uit Zele gisteren deed voor de Gentse rechtbank, deed de wenkbrauwen van rechter Caroline Blomme fronsen. De man staat niet alleen terecht voor een valse nummerplaat, maar ook omdat zijn wagen niet ingeschreven was. Na die vaststelling gedroeg hij zich weerspannig en verbaal agressief tegenover de agenten. Het parket vraagt een werkstraf. "Laten we niet te streng zijn", zegden zijn advocaten. "Hij heeft een lichte vorm van autisme en adhd. Hij heeft geldproblemen en is in begeleiding voor zijn agressieprobleem. En, hij is veel veranderd." Vonnis op 20 april. (OSG)