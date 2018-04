"Gemeente opnieuw tot leven wekken" B.U.B. VOOR HET EERST NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KATRIJN DE BLESER

18 april 2018

02u34 4 Zele De Belgische Unie - Union Belge heeft voortaan ook een Zeelse afdeling. Voorzitter Ruben Van Miegroet is op zoek naar Zelenaars die zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen willen vervolledigen.

De Belgische Unie - Union Belge (B.U.B.) is een Belgisch gezinde partij die pleit voor een unitair België, met één nationale regering en één parlement. Zelenaar Ruben Van Miegroet (21) is al langer lid van de partij. "Ik wilde ook graag een lokale afdeling oprichten omdat ik het gevoel heb dat onze gemeente nood heeft aan verandering", zegt de voorzitter van B.U.B. Zele. "We hebben alvast drie speerpunten: fijn wonen, bestuur en mobiliteit."





Dat laatste is in Zele de laatste jaren een hot item. "In de eerste plaats willen we het autoverkeer in Zele verminderen en de fiets aanmoedigen. Daarvoor hebben we natuurlijk een sterk netwerk nodig van openbaar vervoer, iets waar vandaag nog heel wat aan schort", zegt Van Miegroet. En ook het treinstation dat in 2013 de deuren sloot, moet volgens B.U.B. een nieuwe bestemming krijgen. "We denken aan de inrichting van een mobiliteitshuis. Dat is één locatie waar tickets kunnen gekocht worden voor de trein en de bus en waar ook de betrokken gemeentedienst beschikbaar is."





Op zoek naar mensen voor lijst

B.U.B. Zele pleit verder ook voor een laagdrempelig bestuur. "Vandaag is het gemeentehuis voor veel mensen nog steeds een plaats waar ze niet zomaar gaan binnenstappen, laat staan om een gemeenteraad bij te wonen. Daarom denken we aan het live streamen van de gemeenteraad", zegt Van Miegroet. "In het kader daarvan kan er ook een online ideeënbus ontwikkeld worden. Vragen een voorstellen worden op die manier rechtstreeks doorgespeeld naar de betrokken schepen."





Van Miegroet, zelf nog student bedrijfsmanagement, is nog op zoek naar Zelenaars die mee willen werken aan verandering in de eigen gemeente. "De afgelopen jaren is het politieke landschap compleet vastgeroest. Hier en daar zijn er intussen wat onafhankelijke gemeenteraadsleden. Of gemeenteraadsleden die intussen een eigen partij oprichtten. Maar toch hebben ze allen een achtergrond van een traditionele partij. Met B.U.B. hebben we een compleet nieuwe partij waarmee we Zele opnieuw tot leven willen wekken", zegt de jonge Zelenaar, die intussen achter de schermen werk maakt van de oprichting van Jong B.U.B. op nationaal niveau.





Daarmee wordt het politieke landschap in Zele verder uitgebreid. Als middelgrote gemeente heeft Zele intussen maar liefst tien politieke partijen, waarvan er vandaag vier een meerderheidscoalitie vormen. De oppositie bestaat uit drie verschillende partijen. Behalve het gloednieuwe B.U.B. komt ook Leefbaarder Zele voor het eerst op.





Info: vanmiegroetruben@belgischeunie.be.