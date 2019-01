‘En waar de ster bleef stille staan’ in Zele Geert De Rycke

10 januari 2019

Frank Van Mossevelde bracht met zijn eigen versie van ‘En waar de ster bleef stille staan’ geld in het laatje voor De Kolleblomme.

“Suskewiet, Pitje Vogel en Schrobberbeeck zijn drie marginale figuren die in de kersttijd Driekoningen gaan zingen. Hun bedeltocht krijgt een ongewone wending als ze aan de Vierwies in Zele verdwalen en getuigen zijn van een wonderlijke geboorte”, vat verteller Frank Van Mossevelde het verhaal samen. Van Mossevelde bewerkte het toneelstuk van Felix Timmermans tot een Zeelse monoloog.

Alle Zelenaars werden uitgenodigd in de bibliotheek om naar de monoloog te komen luisteren. Op het einde werd er wel nog rondgegaan met de hoed. Want zoals het in deze periode van het jaar hoort, denken we ook eens aan de ander. De ingezamelde centjes gaan naar De Kolleblomme, een ontmoetingshuis voor mensen die het moeilijk hebben in deze maatschappij.