"Eindelijk samen met dochter gaan fietsen" CURSISTEN SUPERGEMOTIVEERD IN EERSTE FIETSLES KATRIJN DE BLESER

08 mei 2018

02u48 0 Zele Elf mensen nemen deel aan de eerste cursus fietsen voor volwassenen. "Mensen die bijvoorbeeld in Turkije geboren werden, groeiden niet op met de fietscultuur en kregen nooit de kans om het te leren", zegt schepen van diversiteit Serdar Celik.

In het verkeerspark van Zele gebeurden gisteren heel wat valpartijen tijdens de cursus fietsen voor volwassenen. Maar toch, de cursisten waren supergemotiveerd. "Een droom die eindelijk in vervulling gaat", zegt de 42-jarige Nadide Kunt. "Ik woon zestien jaar in België en ik wil al zo lang leren fietsen. Maar het is niet vanzelfsprekend om dat als volwassene te leren. Als je in België geboren wordt, is het de normaalste zaak dat je als kind leert fietsen."





Vraag

De dienst diversiteit van de gemeente organiseert de fietscursus. "We kregen de vraag al verschillende keren. Tijdens de kennismaking met de nieuwe inwoners al", zegt Christel Immegeers van de dienst diversiteit. "Mensen die uit zuiderse landen komen, zoals Turkije of Marokko, kennen geen fietscultuur. Vraag hen wat koers is en ze zullen hun schouders optrekken", zegt schepen van diversiteit Serdar Celik (sp.a). Christel zocht vrijwilligers om de nieuwkomers te leren fietsen en ze kwam terecht bij Leren en Werken GO! Talent.





"In onze school hebben we een richting Buurtsportwerk. In die richting wordt sport gepromoot bij verschillende doelgroepen. Deze lessen kaderen daarmee perfect in onze opleiding", zegt Tom Rydant, directeur van Go! Talent. De fietsen werden gehaald bij het Zeelse Fietspunt en via Spoor2. De tweedehandsfietsen van Spoor2 kunnen de cursisten nadien aankopen. "Aanvankelijk vonden veel vrouwen het raar om te leren fietsen bij zo'n jonge mannen. Maar intussen klikt het", zegt Christel Immegeers.





Politie begeleidt

Ook de politie werkt mee aan het project. "Uit navraag bleek dat heel wat ouders binnen een straal van één kilometer van de school wonen. Toch brengen ze de kinderen met de auto naar school. Bij velen is de oorzaak dat ze niet kunnen fietsen", zegt inspecteur Jacobs. De politie zal de cursisten ook begeleiden als ze effectief de baan op trekken. "Het zou een goede zaak zijn voor de mobiliteit mocht een aantal auto's vervangen worden door fietsers", zegt schepen van mobiliteit Dirk De Mey (Open Vld).





Nadide weet waarom ze wil kunnen fietsen. "Om mijn dochter naar school te brengen. Ze is negen jaar oud en zij kan wel fietsen. Ze vraagt regelmatig om samen te gaan fietsen, maar daarvoor moet ik met pijn in het hart passen. Gelukkig komt daar nu verandering in. Bovendien is fietsen gezond en nu moet ik niet meer te voet overal naartoe als mijn man met de auto weg is."