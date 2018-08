"Drugsprobleem in uitgaansbuurt" Katrijn De Bleser

12 augustus 2018

Timothy Debeir (N-VA) kaart het drugprobleem in de Zeelse uitgaansbuurt aan. “De problematiek doet zich vooral voor in de Kloosterstraat”, zegt Debeir die zich meteen ook afvraagt of de meerderheid wel degelijk actie onderneemt om de uitgaansbuurt drugsvrij te maken. Volgens de burgemeester werd er al rond de tafel gezeten met de horeca-uitbaters en met de buurtbewoners. “Het probleem wordt wel erkend maar pasklare oplossingen zijn er niet meteen”, zegt Debeir. “De camera’s in de Kloosterstraat hebben zeker al voor resultaat gezorgd, maar die lossen uiteraard niet alles op.”