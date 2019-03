Zware woningbrand naast tankstation Vansevenant werd aangestoken: nog geen verdachten opgepakt Siebe De Voogt

15 maart 2019

17u27 0 Zedelgem De zware brand in Zedelgem die woensdagnacht een woning in de Groenestraat in de as legde, is aangestoken. Dat bevestigt het Brugse parket. Een koppel dat tot voor kort in het huis naast tankstation Vansevenant woonde, werd woensdag opgepakt voor verhoor en daarna weer vrijgelaten. Momenteel is nog geen verdachte opgepakt.

Het waren buurtbewoners die in de nacht van woensdag op donderdag even na 2 uur wakker werden door een doordringende brandgeur. Toen ze uit het raam keken, zagen ze dat de hoekwoning naast het tankstation Vansevenant in lichterlaaie stond. De brandweer snelde massaal ter plaatse en bij hun aankomst sloegen de vlammen al door het dak. De eerste bezorgdheid was het tankstation vrijwaren dat amper op enkele meters van de brandende woning lag. Al snel was immers duidelijk dat het huis zelf reddeloos verloren was. De brandweermannen konden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het tankstation en lieten de woning gecontroleerd uitbranden.

Brandstichting

De eigenaar van de woning bevestigde donderdag dat de bewoners in oktober hun huurcontract hadden opgezegd. Hun zoon bleef echter in het pand wonen, waarop een procedure tot uithuiszetting werd opgestart. Donderdag werden de man en zijn vriendin opgepakt voor verhoor, maar even snel weer vrijgelaten. Momenteel is het nog niet duidelijk wie dan wel de brand heeft aangestoken. “Het onderzoek naar de mogelijk dader of daders is lopend”, stelt het parket.

Dirk Vansevenant, eigenaar van het tankstation, was donderdagnamiddag nog niet op de hoogte van het nieuws. “Brandweer en politie hadden ons wel gezegd dat het vreemd was dat het huis in zo'n korte tijd in lichterlaaie stond”, reageert hij. “Maar de bevestiging van brandstichting hadden wij nog niet gekregen. Over eventuele verdachten willen wij geen uitspraak doen. Voor ons is het belangrijkste dat de plaats zo snel mogelijk vrijgegeven wordt, zodat het tankstation opnieuw kan opengaan. Het pompsysteem liep geen schade op, dus herstellingen zijn daarvoor niet nodig. Het huis zal wel volledig gesloopt worden.”