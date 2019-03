Zware werkstraffen voor ex-koppel dat brandstichtte bij vrouw die hen uit elkaar dreef Siebe De Voogt

14 maart 2019

14u34 0 Zedelgem Een man uit Kortrijk en vrouw uit Zonnebeke moeten werkstraffen van 200 uren uitvoeren, nadat ze twee jaar geleden brand stichtten in Veldegem. De brandstichting was hun wraak op de vrouw die hen uit elkaar dreef.

In de nacht van 19 op 20 januari 2017 trokken Gianni F. (26) uit Kortrijk en Kiliana D. (21) uit Zonnebeke naar de woning van het slachtoffer in de Boterbloemstraat in Veldegem. “F. voelde zich door de vrouw aan het lijntje gehouden”, sprak de procureur vorige maand in de Brugse rechtbank. “Ze had hem schandalig behandeld. Zijn voormalige vriendin was kwaad omdat haar relatie met F. op de klippen gelopen was door haar. Het hele dossier is eigenlijk één grote soap. Na een avondje drinken kwamen beide beklaagden op het plan om brand te stichten. Ze gingen een jerrycan met benzine tanken en reden naar de ruwbouw van het slachtoffer, waar ze kort nadien zou intrekken.” D. en F. staken ter plaatse bouwmaterialen in brand die aan de gevel van de woning stonden. Het vuur doofde uiteindelijk vanzelf en richtte slechts beperkte schade aan. “Jullie hebben veel geluk dat de brand niet oversloeg naar de aanpalende woning, waar een jong gezin met kindje lag te slapen. Anders hadden we wellicht niet hier gestaan, maar in het hof van assisen.”

Liefde centraal

De verdediging van D. en F. vroeg de rechter om de opschorting van straf. “Centraal in elke soap staat de liefde”, pleitte Filip De Reuse, de advocaat van de man. “Die drijft de mens tot het goede, maar ook soms tot het slechte. Mijn cliënt en de tweede beklaagde hadden een rustige relatie tot hij het slachtoffer leerde kennen. Zij vond er genoegen in om hun relatie kapot te maken. Het is een vrouw die mannen bijzonder makkelijk rond haar vinger kon draaien. Hij wilde er een streep onder trekken, maar zij liet hem niet los.” De opschorting van straf was voor de rechter een brug te ver. Omdat de beklaagden de schade intussen afbetaalden, ontsnappen ze aan een celstraf. Als ze hun werkstraf niet uitvoeren, dreigen ze echter alsnog één jaar naar de gevangenis te moeten.