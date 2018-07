Zomercafé Klokhof nu ook open op zondag 07 juli 2018

In het Klokhof in Loppem gaat zondag het tijdelijke zomerpop-upcafé weer open. Vorig jaar bleek die formule een schot in de roos en die ingeslagen weg willen Sabine Goethals, dochter Signe Schoonjans en het team verder bewandelen. "We zijn geselecteerd bij de 14 pop-ups in het Brugs Ommeland. Dat maakt ons erg trots", zegt ze. "Nieuw is dat we in deze 19de-eeuwse hoeve nu ook op zondag zijn geopend tijdens de twee zomermaanden. Onthaasten blijft het codewoord, terwijl je op het uitgebreide terras kan genieten van een koffie onder eigen label met artisanaal gebak, een streekbier, smoothies en vooral onze goed onthaalde tapasplank of de 'stutte' met hesp, brie of paté. "De pop-up is telkens open van zondag tot en met woensdag tussen 11 en 23 uur. (BHT)