Zoals bib, maar met (kinder)fietsen 30 april 2018

In het vroegere CM-kantoor in de Stationsstraat in het centrum van Loppem heeft de fietsbieb de deuren geopend. Een bibliotheek zonder boeken, maar met fietsen dus. "Kinderen groeien heel snel, maar de fietsen groeien niet mee. En dat voel je in de portemonnee", zegt Wouter Vlaemynck, voorzitter van Beweging.net Zedelgem. "Hier betaal je 20 euro om een tweewieler een jaar lang te gebruiken. Daarnaast betaal je 20 euro waarborg. Wie zelf een goed exemplaar in het systeem binnenbrengt, hoeft een jaar lang geen fietsgeld te betalen. De tweewielers mag je een jaar lang gebruiken en kan je tijdens het jaar ruilen voor een ander exemplaar." De fietsbieb is open op woensdag en zaterdag. (BHT)